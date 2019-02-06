У России нет юридических претензий к Виктору Януковичу

Россия не имеет никаких претензий к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, который последние годы находится на территории РФ. Тем не менее, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков обещал уточнить, в каком юридическом статусе Янукович находится в России.
«Нет, к нему нет никаких претензий со стороны российского государства», — сказал представитель Кремля сегодня на пресс-конференции.
Журналисты поинтересовались, на каком основании бывший президент Украины долго находится на территории РФ, учитывая, что миграционное законодательство предусматривает лишь 90-дневный срок безвизового пребывания. «Не думаю, что на него это распространяется», — предположил Песков.
Тем не менее, он обещал прояснить этот аспект: «Но вопрос интересный, мне нужно уточнить».
Напомним, что после длившегося более полутора лет судебного процесса Оболонский райсуд Киева 24 января приговорил бывшего президента заочно к 13 годам тюремного заключения. Экс-президент обвинялся по трем пунктам: в госизмене, в пособничестве в ведении агрессивной войны и в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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