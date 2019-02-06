Миссия ОБСЕ начала наблюдение за выборами президента Украины

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДПИЧ) ОБСЕ начала работу по наблюдению за выборами президента Украины, которые запланированы на 31 марта 2019 года.

«Работа миссии началась вчера. Сегодня нас принимали в министерстве иностранных дел, также были встречи с Центральной избирательной комиссией», — сказал в среду на пресс-конференции действующий глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Питер Тейлор.

По его словам, представители миссии долгосрочных наблюдателей БДИПЧ прибудут в Украину 11 февраля. В этой миссии 17 человек из 13 стран.