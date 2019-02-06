Международные резервы Украины остались на уровне $20,8 млрд

Международные резервы Украины, по предварительным данным, в январе не изменились и остались на уровне $20,82 млрд (в эквиваленте), сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным центробанка, объем резервов по итогам месяца определили следующие факторы: операции правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на общую сумму $883,9 млн (в эквиваленте), интервенции Нацбанка на межбанковском валютном рынке (чистая покупка валюты в январе составила $136,1 млн), а также переоценка финансовых инструментов, вследствие чего стоимость резервов возросла на $126,3 млн (в эквиваленте).

НБУ уточнил, что расходы на обслуживание и погашение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составили $808,1 млн. Эти расходы удалось частично компенсировать за счет размещения ОВГЗ на $620,7 млн (в эквиваленте).

Относительно ситуации на межбанковском валютном рынке НБУ сообщил, что в январе предложение валюты было выше спроса за счет стабильных поступлений экспортной выручки аграрных и металлургических компаний, чистой продажи валюты населением, а также притока средств нерезидентов в гривневые ОВГЗ.

Всего по состоянию на 1 февраля 2019 года объем международных резервов остается на уровне пятилетнего максимума и покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.