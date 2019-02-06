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США пообещали талибам вывести половину войск из Афганистана до конца апреля

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США пообещали талибам вывести половину войск из Афганистана до конца апреля

США пообещали радикальному движению «Талибан» вывести половину своего воинского контингента из Афганистана до конца апреля. Об этом, как сообщает телеканал 1TV, заявил в среду представитель талибов Абдул Салам Ханафи.

Напомним, что в январе спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что представители США и движения «Талибан» достигли договоренностей о рамках мирного соглашения, согласно которому боевики обязались не укрывать террористические группировки на афганской территории. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что успех на переговорах по урегулированию в Афганистане, в том числе с талибами, позволит сократить американское военное присутствие в этой стране.

«Американцы сказали нам, что они выведут половину своих войск с начала февраля и до конца апреля, — приводит высказывание Ханафи телеканал. — График вывода будет обсуждаться в ходе последующих встреч». Он указал, что движение «Талибан» и США пришли к общему пониманию, что «войска всех иностранных государств в конечном итоге должны покинуть территорию страны», а сам Афганистан «никогда не будет использоваться в качестве базы для атак на Соединенные Штаты».

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Телеканал отмечает, что соответствующее обещание американской стороны было дано в ходе переговоров США и движения «Талибан» в Дохе в конце января. По официальным данным, в настоящее время в Афганистане находятся около 14 тыс. военнослужащих США, которые, помимо участия в боевых операциях, занимаются подготовкой афганских сил. Кроме того, в стране дислоцированы 16 тыс. военнослужащих из стран НАТО. Они не участвуют в боевых операциях, а выступают в роли военных советников.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента заявило, что США пока не согласовали какие-либо временные рамки возможного сокращения своего военного присутствия в Афганистане.

«Мы не согласовали какие-либо временные рамки для возможного сокращения военного контингента и не собираемся вдаваться в какие-либо еще подробности дипломатических разговоров», — цитирует агентство заявление.

По данным Reuters, в Госдепартаменте отметили, что власти США рассмотрят потенциальные изменения в вопросе присутствия своих сил в республике, «когда позволят обстоятельства».

Афганистан, Талибан, политика Трампа
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Среда, 6 февраля 2019
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