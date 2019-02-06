Помпео назвал Китай военной угрозой для США

Китай представляет серьезную военную угрозу США. Вашингтон намерен принимать меры по ее нейтрализации, заявил среду в интервью телекомпании Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

«Китай провел за последний год больше испытаний баллистических ракет, чем весь остальной мир. Это серьезная военная угроза» — сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

По словам Помпео, «Америка должна подняться, чтобы дать ей отпор». «Президент Трамп привержен тому, чтобы поступать таким образом», — добавил он.

Отметим, что в настоящее время США и Китай ведут торговые переговоры. И министр финансов США Стивен Мнучин назвал продуктивными переговоры по разрешению торгового спора Соединенных Штатов с Китаем и выразил оптимизм относительно достижения соглашения к началу марта.