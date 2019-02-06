Помпео назвал Китай военной угрозой для США

Китай представляет серьезную военную угрозу США. Вашингтон намерен принимать меры по ее нейтрализации, заявил среду в интервью телекомпании Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.
«Китай провел за последний год больше испытаний баллистических ракет, чем весь остальной мир. Это серьезная военная угроза» — сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.
По словам Помпео, «Америка должна подняться, чтобы дать ей отпор». «Президент Трамп привержен тому, чтобы поступать таким образом», — добавил он.
Отметим, что в настоящее время США и Китай ведут торговые переговоры. И министр финансов США Стивен Мнучин назвал продуктивными переговоры по разрешению торгового спора Соединенных Штатов с Китаем и выразил оптимизм относительно достижения соглашения к началу марта.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016