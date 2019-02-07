Ученые выяснили, чем опасна привычка «сидеть у телевизора»

Ученые связали длительный просмотр телевизора в сидячем положении с повышенным риском заболевания раком кишечника в возрасте до 50 лет, сообщает портал EurekAlert.
Они проанализировали результаты второго этапа Исследования здоровья медсестер — одного из самых крупных массивов данных о факторах риска для основных хронических болезней, который собирался в США с 1989 года. Ученые обратили внимание на «сидячие привычки участниц», в частности, на количество времени, которое они проводили, «сидя у телевизора».
Изучив 118 случаев раннего развития колоректального рака, исследователи заметили, что минимум час, проведенный за просмотром телепередач, повышал вероятность заболевания на 12%. Для тех, кто ежедневно сидел у телевизора более двух часов, риск был на 70% выше.
Ученые отмечают, что выявленная закономерность не связана с весом или количеством физической активности участниц исследования и не обусловлена фактором генетической предрасположенности.
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