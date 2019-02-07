Вступил в силу новый закон о валюте

В четверг, 7 февраля, в Украине вступил в силу закон «О валюте и валютных операциях». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Все нововведения можно условно разделить на две группы: для бизнеса и для населения.

В частности, указанные изменения позволяют бизнесу репатриацию дивидендов в иностранной валюте за 2018 год и отменяют требование предварительного резервирования средств в гривне для дальнейшей покупки валюты.

Кроме того, снижается норма обязательной продажи валютных поступлений бизнесом — с 50% до 30%, начиная с 1 марта.

Законом также предоставляется возможность населению проводить операции по онлайн-продаже иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 тысяч гривен не в операционный, а в календарный день.

«Это означает, что онлайн-покупка валюты через интернет-банкинг и мобильные приложения доступна гражданам в режиме 24/7», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Национальный банк уточнил, что перечисление валюты за границу юрлицами для размещения на депозитных счетах (в пределах лимита 2 млн евро в год) возможно только за счет собственной, а не купленной иностранной валюты.

«По предложениям банковского сообщества упрощены отдельные требования по осуществлению валютного надзора банками. В частности, для уменьшения их операционных и временных затрат отменено требование по составлению письменного заключения как по каждой операции, так и по договору», — сообщает пресс-служба.