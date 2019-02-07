Трамп считает харассментом новое расследование его связей с Россией

Дональд Трамп назвал «беспрецедентном притеснением президента» решение демократов в конгрессе возобновить расследование его связей с Россией. Об этом он написал в Twitter.
«После того, как не было найдено ни единого доказательства моего сговора с Россией конгрессмен Адам Шифф объявил, что изучит все аспекты моей жизни, финансовой и личной, хотя у него нет причин это делать», — считает Трамп, подчеркнув, что такого никогда не было, и это можно сравнить с харассментом (преследованием).
Ранее председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что возобновляет расследование против Трампа и его команды по обвинению в связях с Кремлем и о вмешательстве России в выборы.
Отметим, что прошлый состав палаты представителей, где большинство составляли республиканцы, также начиная с января 2017 года расследовал связи Трампа с Россией.
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