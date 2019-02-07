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Таможню обвиняют в препятствии работе украинских предприятий

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Таможню обвиняют в препятствии работе украинских предприятий

Таможенная служба по неизвестным причинам блокирует поставки базового сырья, необходимого для стабильной работы украинских предприятий. Так, к руководству Государственной фискальной службы Украины поступило обращение от руководства и работников предприятий нефтеперерабатывающей отрасли. В нем говорится о том, что из-за блокирования поставок сырья работниками отдела таможенного оформления «Вантажний» таможенного поста «Куп’янськ» и таможенного поста «Харків-сортувальний» Харьковской таможни ГФС, в ближайшее время предприятия будут вынуждены остановить производственный цикл и объявить простой.

В обращении коллективов предприятий сказано, что с середины января таможенным органом не было проведено ни одного таможенного оформления грузов с сырьем, которые находятся в стадии таможенного оформления.

В прошлом никогда к этим видам поставок претензий не было. Нет их и сейчас. На дату обращения — 01.02.2019 года не получено ни одного заключения в нарушение требований п.4 статьи 357 Таможенного Кодекса Украины, согласно которому срок исследования образцов проводится в течение 10 дней после их поступления в Специализированную лабораторию по вопросам экспертизы и исследований (СЛЕД) ГФС.

Железнодорожные цистерны стоят на пограничных станциях, предприятия несут расходы на простой, поскольку нарушается нормативное время пребывания иностранных вагонов на территории Украины. Также в связи с вынужденным простоем, нарушаются сроки обеспечения производственного процесса, ведущего к простою работников предприятий (общая численность более 1000 человек) и срыва графиков производства и поставки готовой продукции.

Производители по не зависящим от себя причинам вынуждены нарушать договорные обязательства, которые приводят к штрафным санкциям и срывов поставок не только частным предприятиям, но и государственным структурам.

Важным фактором также является поступление в бюджет платежей от растаможивания товаров.

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Но главное, не ясны целесообразность и законность действий таможни ГФС относительно затягивания таможенного оформления. Похожие случаи случались в нашей стране несколько лет назад и, как тогда писали СМИ, они были связаны с переделом рынка газоснабжения.

Сейчас и общество, и промышленников волнует вопрос: речь идет о служебном рвении или это попытка манипуляции законодательством и злоупотребление служебными полномочиями в пользу чьих-то интересов?

таможня, ГФС
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Четверг, 7 февраля 2019
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