В МВФ озвучили цели сотрудничества с Украиной

Сотрудничество Украины и МВФ предполагает достижение лучших интересов украинской экономики, повышение уровня жизни украинцев и не имеет ничего общего с избирательными заявлениями отдельных политиков, которые ставят под сомнение целесообразность программ Фонда для Украины.
Как передает Укринформ, об этом заявил на брифинге в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, отвечая на вопрос относительно заявлений накануне выборов в Украине со стороны отдельных кандидатов и партий, что сотрудничество с МВФ якобы не соответствует национальным интересам.
«Что касается нашего сотрудничества, ключевой момент заключается в том, что это возвращает Украину на путь устойчивого экономического роста и улучшает стандарты жизни для людей — это главный практический результат, в этом заключается цель нашего сотрудничества», — подчеркнул официальный представитель Фонда.
Он подчеркнул, что МВФ «не занимается политикой, а занимается экономикой».
«Итак, фокус нашего внимания во взаимодействии со всеми странами заключается в лучших интересах для их экономики, а также в том, чтобы люди имели выгоды в каждой из этих стран», — подчеркнул Райс.
В этой связи он отметил, что Фонд в таких случаях работает с любым составом правительства и политической системой в разных странах, при этом «пытается концентрировать внимание на экономике».
Райс также отметил, что сотрудничество Украины и МВФ успешно продолжается на протяжении последних нескольких лет. В частности, в декабре МВФ утвердил новую программу Stand-By для Украины, был выделен первый транш.
Кроме того, представитель Фонда напомнил, что несколько недель тому назад директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и ее первый заместитель Дэвид Липтон встретились с Президентом Петром Порошенко в Давосе. «Мы подтвердили нашу поддержку Украины вместе с другими международными партнерами», — отметил он.
Райс также подчеркнул необходимость для Украины ускорить реформы.
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