Нацбанк перестал укреплять гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 8 февраля, установил официальный курс гривни на уровне 26,9594 грн за доллар против 26,9641 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,5854 грн против 30,7229 грн накануне.