Порошенко утвердил границы временно оккупированных территорий Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко утвердил границы временно оккупированных районов и населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В Донецкой области в перечень временно окупированных попали Донецк, Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Ждановск, Макеевка, Шахтерск и другие населенные пункты.

В Луганской области в список внесли Луганск, Алчевск, Антрацит, Должанск, Первомайск, Ровеньки и другие.