Россия винит США в намерении навязать Европе американский газ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о дискуссиях внутри Евросоюза по поводу проекта строительства «Северного потока-2», сообщаю российские СМИ.
«Нужный для России и для всего ЕС проект постоянно подвергается нападкам третьих стран, точнее США. США занимают позицию несовместимую с понятием честной конкуренции, пытаясь вынудить европейских партнеров приобретать более дорогой при нынешней конъектуре, на 30% дороже, газ из США», — считает он.
Песков признал, что среди европейских стран нет единства по вопросу юридического регулирования работы российского газового проекта, добавив, что несмотря на все сложности Европа сама разберется с решением этой проблемы.
Россия же убеждена в том, что в «Северном потоке-2» ЕС заинтересован как потребитель газа, отметил Песков.
«Категорически не согласны, что это увеличение зависимости Европы от российского газа. Такого рода проекты не несут зависимости кого-то от чего-то. Они обеспечивают взаимозависимость — Европы от газа, России от спроса. Российская сторона продолжает работать по проекту, надеемся будет реализован», — заключил пресс-секретарь российского лидера.
В пятницу, 8 февраля, в Брюсселе состоится заседание Комитета постоянных представителей государств ЕС, на котором будет обсуждаться возможность предоставления председателю Совета ЕС мандата на переговоры с Европарламентом по поводу изменения Газовой директивы ЕС. Если поправки в директиву будут приняты, то это даст Европе право заблокировать строительство «Северного потока-2».
В настоящее время «Северный поток-2» построен на 30%: рабочие заверили укладку более 500 км трубопровода по дну Балтийского моря от России к Германии. Первая нитка, согласно планам, должна быть завершена в ноябре этого года, а вторая — спустя месяц.
Против газопровода выступают не только США, но и многие страны Восточной и Центральной Европы, включая Украину.
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