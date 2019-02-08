Мэр Могилева-Подольского попался на взятке

Мэр города Могилев-Подольский Винницкой области задержан при получении части неправомерной выгоды в сумме $7,5 тыс. за подписание договора о праве застройки и дальнейшее содействие в получении в собственность земельного участка площадью 0,3 га под многоквартирную застройку.
«В ходе расследования установлено, что городской голова Могилева-Подольского по предварительному сговору с начальником земельного отдела городского совета требовали от потенциального застройщика $15 тыс.», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Винницкой области.
Областная прокуратура сообщает, что уже поставила чиновника в известность о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом). В настоящее время решается вопрос об избрании руководителю города меры пресечения.
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