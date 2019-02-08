НБУ рассчитывает получать деньги от МВФ до 2021 года

Национальный банк Украины рассчитывает на продолжение сотрудничества страны с Международным валютным фондом после окончания действующей программы, сообщается в январском «Инфляционном отчете» на сайте центробанка.
В документе, в частности, перечислены ключевые предположения макроэкономического прогноза НБУ на 2019-2021 гг., среди которых сказано: «Поступления в госсектор от доноров в 2019-2021 гг. (МВФ — $ 6,5 млрд, ЕС и Всемирного банка — по $1,6 млрд) вместе с размещением облигаций внешнего государственного займа на $8,5 млрд позволят рефинансировать большую часть выплат по внешним обязательствам».
Ранее сообщалось, что Совет директоров МВФ по итогам заседания 19 декабря 2018 утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в рамках механизма stand-by. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или почти $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) были предоставлено сразу, тогда как остальные средства будут предоставлены равными траншами по итогам пересмотра программы в мае и сентябре 2019. Из этого следует, что Нацбанк рассчитывает привлечь в фонд в 2020-2021 гг. около $4 млрд.
Кроме того, в конце января 2019 НБУ сообщал, что заложил в свои макроэкономические прогнозы размещения страной в 2019 году еврооблигаций на $2 млрд. Таким образом, Нацбанк ожидает увеличения выпуска суверенных еврооблигаций в последующие годы до более $3 млрд.
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