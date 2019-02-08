Германия и Франция договорились по поводу «Северного потока – 2»

Берлин и Париж урегулировали спор вокруг «Северного потока — 2» и достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве ЕС, предложив новую их редакцию, которая не блокирует российский проект. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на полученный германо-французский проект компромиссного документа. Это предложение в случае утверждения Советом ЕС и Европарламентом приведет к ужесточению Газовой директивы ЕС, однако отдаст Германии все полномочия по ее применению или предоставлению исключений из нее «Северному потоку — 2».
Документ позволяет избежать кризиса между Парижем и Берлином и позволит Франции поддержать поправки к Газовой директиве ЕС, отмечает агентство.
Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае «Северного потока — 2» этой страной является Германия. Это предложение уже передано государствам ЕС для обсуждения.
В пятницу в Брюсселе проходит заседание Комитета постоянных представителей ЕС, на котором должно быть принято решение о предоставлении председательствующей в Совете ЕС Румынии (с 1 января по 30 июня) мандата на проведение переговоров с Европарламентом и Советом ЕС по поправкам в Газовую директиву Евросоюза, которые должны привести к ее ужесточению. Чтобы дать Румынии этот мандат послы должны согласовать первую черновую версию исправленной директивы, на сновании которой будут вестись эти переговоры.
Это лишь первый этап в реформировании данного текста. В случае успешного завершения переговоров Совета ЕС и Европарламента итоговый документ должен быть утвержден сначала послами 28 стран ЕС, а затем министрами в Совете ЕС.
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