Россия выставила условия продолжения транзита газа через Украину

Россия готова продолжать осуществлять транзит газа через Украину только на условиях Москвы. Такую позицию в интервью «РИА Новости» озвучил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Да, мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам. Там есть целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут», — сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.

Панкин также заявил, что помешать реализации проекта «Северный поток-2», чтобы заставить Россию экспортировать газ через Украину на невыгодных условиях, не получится.

«С точки зрения потребителей Европейского союза, которые закупают российский газ, они имеют дело с достаточно надежным поставщиком — „Газпромом“. Поэтому, когда мы построили „Северный поток“, строим и, надеюсь, построим „Северный поток-2“, это все равно будет российский газ, который идет к европейскому потребителю», — заявил замглавы МИДа.

Напомним, что договоренности Москвы и Киева о транзите газа через Украину истекают в 2019 году.

В июле 2018 года после трехсторонней встречи ЕС, России и Украины в Берлине вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович заявлял, что Москва и Киев признали необходимым разработать новое соглашение в 2020 году. В августе того же года на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин заверил, что транзит через Украину будет сохранен.