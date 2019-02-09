В Киеве после драки возле Подольского управления полиции задержали около 40 человек

Правоохранители задержали около 40 человек, затеявших столкновения с полицейскими возле управления полиции в Подольском районе Киева; начаты три уголовных производства.
«Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими», — сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева на странице в Фейсбук в субботу.
В полиции напомнили, что перед этим с Контрактовой площади, где в этот день проходит несколько массовых мирных акций, в управление полиции доставили группу лиц. После того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла «группа поддержки», которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
«В результате всех активных участников задержали, а это — около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия», — сказано в сообщении.
Следователи начали три уголовных производства: по ч.2 ст. 45 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.341 (захват государственных зданий) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что на Контрактовой площади в столице в субботу одновременно проходило несколько мероприятий, в частности встреча с избирателями кандидата в президенты Украины, лидера партии ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко и акция «Кто заказал Катю Гандзюк?».
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