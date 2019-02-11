Глава Пентагона прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

Пат Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США, прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы встретиться с военными чиновниками и афганскими лидерами. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Отмечается, что Шанахан в переговорах с афганскими лидерами подчеркнет на необходимости достижения мира с талибами.
«Часть лидеров в Афганистане выступает против любого мирного соглашения с талибами, а сами талибы пока отказываются вести переговоры с правительством в Кабуле, называя представителей правительства марионетками США», — пишет «Радио Свобода».
По словам Шанахана, он не имеет указаний от Белого дома по снижению численности войск США в Афганистане с нынешних 14 тысяч.
Напомним, что о возможном выводе военных США из Сирии и Афганистана говорил ранее президент Дональд Трамп.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016