Глава Пентагона прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

Пат Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США, прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы встретиться с военными чиновниками и афганскими лидерами. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что Шанахан в переговорах с афганскими лидерами подчеркнет на необходимости достижения мира с талибами.

«Часть лидеров в Афганистане выступает против любого мирного соглашения с талибами, а сами талибы пока отказываются вести переговоры с правительством в Кабуле, называя представителей правительства марионетками США», — пишет «Радио Свобода».

По словам Шанахана, он не имеет указаний от Белого дома по снижению численности войск США в Афганистане с нынешних 14 тысяч.

Напомним, что о возможном выводе военных США из Сирии и Афганистана говорил ранее президент Дональд Трамп.