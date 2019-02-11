Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 11 февраля, укрепил официальный курс гривны на 6 копеек - до 26,89999 грн за доллар против 26,9594 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,5207 грн против 30,5854 грн 7 февраля.