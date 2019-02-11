«Укрэнерго» подписало контракт со швейцарской Lalive на представление интересов против РФ за крымские активы

НЭК «Укрээнерго» подписало контракт с Lalive S.A. (Швейцария) на представление интересов по иску против РФ о компенсации убытков в результате аннексии Крыма, сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению предприятия в системе Prozorro, контракт о предоставлении юридических услуг стоимостью EUR1,537 млн (или 49,9 млн грн без НДС) подписан 6 февраля 2019 года.
В торгах НЭК также приняли участие Covington & Burling, Hughes Hubbard & Reed, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK.
Lalive предоставит «Укрэнерго» услуги по подготовке и направлению уведомления об арбитражном рассмотрении спора, определению кандидатуры арбитров и формированию состава международного арбитража, составлению искового заявления и обращения в арбитраж, представлению интересов компании в арбитраже и получения решения.
Как сообщалось, Lalive представляла в спорах против РФ относительно утерянных инвестиций интересы таких компаний как «Укрнафта», «Стабил», Yukos Capital.
«Укрэнерго» в апреле 2018 года официально уведомило РФ о начале инвестиционного спора по захваченным в Крыму активам компании. По предварительным оценкам «Укрэнерго», только стоимость электросетей компании на полуострове составляет около $1 млрд.
«Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, находящемся в управлении Министерства финансов. Вскоре будет преобразована в частное акционерное общество.
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