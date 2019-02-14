Немецкие спецслужбы опасаются вмешательства России в местные выборы

Спецслужбы ФРГ боятся российских каналов Sputnik и RT накануне выборов, сообщает медиа-группа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на источники.

Как сообщает RND, во вторник в Потсдаме прошло заседание сотрудников Федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка Германии) и представителей федеральных земель. На нем обсуждалось возможное влияние Москвы на выборы в Европарламент, которые пройдут в мае, а также на запланированные на осень выборы в парламенты трех федеральных земель — Бранденбург, Тюрингия, Саксония.

В ходе заседания было решено создать экспертную группу под руководством представителей этих трех федеральных земель и Берлина, которая займется сбором данных.

Также на встрече обсуждались связи партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) с Россией. В частности, участники заседания обратили внимание на поездку в РФ в 2017 году бывшего сопредседателя партии Фрауке Петри, ее супруга Маркуса Претцелля и еще одного политика из АдГ Юлиана Флака. В сообщении отмечается, что они прилетели чартерным рейсом, и расходы в размере, предположительно, 25 тысяч евро на себя взяла российская сторона.

Как сообщает RND, в ведомстве также считают, что Россия рассчитывает в связи с предстоящими выборами на верные Кремлю СМИ — телеканал RT, радио Sputnik, а также видеоагентство Ruptly, Redfish и издание Russia Beyond the Headlines.