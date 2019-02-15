Нацбанк продолжает снижать курс гривны

Национальный банк понизил официальный курс гривны к доллару на 6 копеек, установив его на 15 февраля на уровне 27,15 гривны. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,6 гривны против 30,63 гривны 14 февраля.