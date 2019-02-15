Порошенко заявил, что Кремль скрывает свои потери на Донбассе и в Сирии

Советская пропаганда во время войны в Афганистане замалчивала информацию о потерях СССР и точно так же сейчас Кремль утаивает данные о своих потерях на Донбассе и в Сирии. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на памятном мероприятии в Киеве к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, сообщает Укринформа.
«Потери боевых побратимов (во время войны в Афганистане — Ред.) держали в строгой тайне, так же как сейчас Кремль умалчивает и утаивает данные о своих потерях на Донбассе и в Сирии», — сказал Порошенко.
Он отметил, что советская власть уже тогда отрабатывала техники информационной войны, которые сегодня применяются против украинского народа.
«В памяти нашего народа эта война занимает особое место, через Афган прошли 16 тысяч украинцев», — отметил Президент.
Как известно, Украина 15 февраля отмечает День чествования участников боевых действий на территории других государств.
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