В сети появилась информация о готовящемся выпуске красных iPhone

Apple может выпустить красные версии iPhone XS и XS Max уже до конца месяца. Сообщение об этом появилось в китайской социальной сети Weibo.

На данный момент Apple iPhone XS и iPhone XS Max доступны только в трех цветах: серебристый, черный и золотой.

В сообщении Weibo утверждается, что новый телефон предназначен для Китая, поскольку продажи iPhone в стране в последнее время снижаются. В то же время неясно, будет ли Apple продавать эти телефоны в других регионах.