Украина получит от США почти 700 миллионов долларов помощи

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов о выделении Украине почти 700 миллионов долларов помощи, сообщило посольство Украины в США.
«Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год — почти до 700 миллионов долларов», — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.
Сообщается, что подписанный пакет включает «Закон об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год». Согласно этому закону, смета помощи утверждена в объеме 445,7 миллиона долларов.
«Большая часть дополнительных средств будет направлена на увеличение до 115 миллионов долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украины по программе „Международное военное финансирование“. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 миллионов долларов, ранее выделенных Пентагоном на указанные цели, составляет почти 695,7 миллиона долларов», — говорится в сообщении.
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