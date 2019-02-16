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Политолог рассказал, почему Медведчук против Новинского

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Политолог рассказал, почему Медведчук против Новинского

«В нервной реакции Медведчука на предложения Новинского по достижению мира большинство экспертов увидели прежде всего продолжение междоусобицы в бело-голубом секторе украинской политики. На самом деле, есть и более очевидные искушенному наблюдателю, скажем так, личные мотивы. Медведчук в первую очередь известен как влиятельный закулисный игрок. С 2014 года отношения Киева и Москвы находятся в точке ниже нуля, проще говоря, заморожены. Тем не менее жизнь не останавливается, достаточно посмотреть на статистику товарооборота РФ и Украины. И значит, всегда есть масса вопросов требующих урегулирования», — политолог Андрей Золотарев на своей странице в Фейсбук проанализировал реакцию Медведчука на предложение Новинского о мире.

Эксперт считает, что сейчас поднимаются акции посредников, политических коммивояжеров, которые являются мостиком и каналом коммуникации между двумя враждующими сторонами.

«С 2014 года эту нишу практически монопольно занимал Медведчук, успешно продавая себя в этом качестве, как в Москве так и в Киеве. О том, что Медведчук на особом счету у северного соседа, а следовательно на особом положении у Банковой, уже писано переписано. Перфомансы радикалов различных мастей, типа „буйных людей“ не в счет, надо же отстраиваться как-то от режима».

Эксперт считает, что Медведчук занялся активным возвращением в публичную политику и по накатанной схеме начал, теперь уже электорату, продавать свои эксклюзивные отношения с Кремлем и свою исключительность как «решалы» в вопросах мира. Но произошел сбой.

«И имя этому „сбою“ в незамысловатой схеме Медведчука — Вадим Новинский. Между прочим, Вадим автор и лоббист „Меморандума мира и согласия“ от 20 мая 2014 года. Единственного документа проголосованного Верховной Радой который можно уверенно назвать реальной попыткой урегулирования конфликта на Востоке Украины». По мнению Золотарева, после победы Порошенко на выборах и «мир и согласие» быстро свернули. Но это уже прошлое.

«А на данный момент, Новинский обладает приличной узнаваемостью, влиянием и огромной поддержкой и авторитетом у многомиллионной православной общины страны. И вот на этом фоне, Виктор Владимирович, при всех его подковерных талантах, начинает напоминать гальванизированного Франкенштейна публичной украинской политики. Ну как тут не возмутится, как не занервничать? Покусились на святое. На „ключ и замочную скважину“, как это было сформулировано на съезде оппоплатформы. И вот за эту монопольку, даже не за крохи электорального пирога, ВМ будет драться всерьез и без всяких сантиментов».

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Однако, уверен эксперт, для слишком многих очевидно, что лаз на «север» в «каморке папы Карло» с калиткой, в которую может протиснутся только один, это совсем не единственный путь и не единственная дверь к миру в Украине.

Вадим Новинский, Виктор Медведчук, Андрей Золотарев
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