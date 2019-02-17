США не хотят возвращать Асаду северо-восток Сирии

Соединенные Штаты не хотят, чтобы правительство президента Башара Асада вернуло контроль над северо-востоком Сирии. Об этом заявил в воскресенье спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Наши цели на северо-востоке Сирии не изменились. Они предполагают сохранение безопасности в регионе, а именно: это означает, что мы не хотим, чтобы режим туда вернулся, так как он не способствует стабильности», — сказал Джеффри.
Одновременно он заметил, что США выводят сухопутные войска из Сирии, «поскольку основная цель, в связи с которой они вводились, а это оказание помощи сирийским демократическим силам и победа над террористической группировкой „Исламское государство“ выполнена».
Джеффри выступил с утверждением, что, несмотря на вывод войск, США продолжат борьбу с ИГ. «Мы сохраняем военно-воздушный потенциал, способность реагировать на угрозы, которые возникают в связи с наличием сил ИГ», — добавил он.
В пятницу газета The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что министерство обороны США работает над планами по созданию зоны безопасности для курдских формирований на северо-востоке Сирии с участием военнослужащих из европейских стран. Издание сообщает, что представители вашингтонской администрации, а также Конгресса США на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности призывают лидеров европейских стран, в частности Великобритании, Германии и Франции, создать зону безопасности для курдов и направить объединенный контингент численностью в 1,5 тыс. военнослужащих для их защиты.
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