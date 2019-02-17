Умерла младшая сестра Жаклин Кеннеди

Декоратор Ли Радзивилл, приходившаяся младшей сестрой бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди, умерла в пятницу в возрасте 85 лет. Об этом в субботу сообщила газета The New York Times со ссылкой на ее дочь.
По данным издания, Радзивилл умерла в своем доме в Нью-Йорке. Смерть наступила по естественным причинам.
Ли Радзивилл (имя при рождении — Кэролайн Ли Бувье) родилась 3 марта 1933 года в Нью-Йорке.
Как отмечает телеканал Fox News, сестра Жаклин Кеннеди была известна своим безупречным чувством стиля, а в числе ее друзей значилось множество знаменитостей. В молодости Радзивилл пробовала себя в качестве актрисы. Позднее она стала успешным дизайнером интерьеров, а также менеджером по связям с общественностью и лицом итальянского бренда Giorgio Armani.
Радзивилл вступала в брак трижды. С 1959 по 1974 она была замужем за польским аристократом, князем Станиславом Альбрехтом Радзивиллом. В этом браке родилось двое детей.
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