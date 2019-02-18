Нацбанк продолжает снижать курс гривны

Национальный банк Украины на понедельник, 18 февраля, ослабил официальный курс гривны на 9 копеек - до 27,2479 грн за доллар против 27,15996 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,6811 грн против 30,6038 грн 15 февраля.