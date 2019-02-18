Климкин в Брюсселе встретится с европейскими министрами

Министр иностранных дел Павел Климкин в понедельник примет участие в неформальном заседании «Друзья Украины в ЕС + Украина», которое состоится перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
«18 февраля 2019 года в рамках рабочего визита в Брюссель министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в неформальной министерской встрече в формате „Друзья Украины в ЕС + Украина“, которая состоится по инициативе министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсена», — говорится в сообщении.
Как отмечается, встреча состоится перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, где будут обсуждать ситуацию в Украине.
«Целью неформального заседания „Друзья Украины в ЕС + Украина“ является подготовка к содержательной дискуссии по Украине во время заседания Совета ЕС, направленной на консолидацию международной поддержки в контексте усиления санкционного давления на РФ с целью освобождения украинских моряков и политзаключенных, восстановления свободного судоходства в акватории Азовского моря и прекращения российской военной агрессии против Украины», — отметили в МИД.
Сообщается, что министры также обсудят вопросы оказания поддержки Приазовью, достигнутый Украиной прогресс в реализации ключевых реформ и совместные усилия для защиты целостности избирательных процессов в ЕС и Украине в 2019 году.
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