ЕС может ввести новые санкции против Венесуэлы

Евросоюз может ввести новые санкции в отношении властей Венесуэлы. Об этом заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Возможность добавить новых людей в черный список есть всегда, и она прозвучала на заседании. Если страны-члены предложат, мы обсудим и проголосуем», — сказала она.

При этом Могерини подчеркнула, что действующие санкции направлены не против населения страны, а против конкретных лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за насилие и нарушение международных норм.

Недопуск депутатов Европарламента (ЕП) в Венесуэлу не помешает работе контактной группы ЕС и ряда стран региона в Каракасе, заявила Могерини.

«Насколько я знаю, никаких сложностей пока нет. Я ожидаю, что техническая миссия контактной группы будет вести переговоры со всеми участниками политического кризиса, — сказала она. — В ходе встречи с министрами мы не рассматривали приостановку работы контактной группы».

По ее словам, техническая миссия контактной группы ЕС будет направлена в Каракас на этой неделе. «Она будет обсуждать со всеми участниками, как мы можем поддержать мирный и демократический переход в стране», — добавила она.

Ранее представитель испанской Народной партии Эстебан Гонсалес Понс заявил, что его и других членов делегации Европарламента высылают из Венесуэлы по приказу президента Николаса Мадуро. Делегация ЕП, состоящая из шести человек, должна была провести встречи с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, а также с послами европейских стран.