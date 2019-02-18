Войти
В «деле Супрун» новый судья и три новых иска
правосудие
В «деле Супрун» новый судья и три новых иска
Из-за нарушений на выборах уже возбуждено 61 уголовное дело
резонанс
Из-за нарушений на выборах уже возбуждено 61 уголовное дело

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

СБУ заявила, что установила организатора провокаций против 20 храмов УПЦ

148

Организатором и автором плана провокаций в 20 культовых сооружениях УПЦ (МП) является бывший сотрудник СБУ, ныне один из руководителей «МГБ ДНР» Егор Соболев, который непосредственно согласовывал свои действия в Управления ФСБ России по Ростовской области, заявляет глава СБУ Василий Грицак.

«СБУ получен план так называемых оперативных мероприятий, подготовленный в так называемой МГБ „ДНР“, согласованный с кураторами в Ростовской области... 20 фактически объектов, которые планируется атаковать в Украине», — сказал Грицак на брифинге в Киеве в понедельник, демонстрируя оригинал этого плана, полученный благодаря оперативным возможностям спецслужбы.

Он уточнил, что эти планом предусматривается рассылка по фейковым аккаунтам сообщений якобы от имени патриотических сил с угрозами физической расправы в адрес УПЦ, Греко-католической церкви, еврейских религиозных общин в Украине.

Также, как отметил глава СБУ, якобы планировалось нанесение телесных повреждений представителям духовенства УПЦ (МП), к этим действиям планировалось попытаться привлечь реальных представителей патриотических движений и участников АТО.

«За каждую акцию по дестабилизации ситуации на религиозной основе были разработаны расценки. Автором этого плана является гражданин Украины, к сожалению, бывший сотрудник СБУ, а ныне один из руководителей так называемой МГБ „ДНР“ Егор Соболев», — рассказал глава украинской спецслужбы.

Этот человек был уволен из Донецкого УСБУ в 2014г по причине служебного несоответствия, в отношении него расследуется уже уголовное производство по факту госизмены.

Читайте также: Епископ УПЦ Барышевский Виктор (Коцаба) обратился к международной общественности из-за нарушений прав верующих в Украине

Грицак заявил, что Соболев является автором плана, непосредственным организатором и человеком, который координировал свои действия с ФСБ.

Реализация этого плана, как отметил глава СБУ, была предотвращена.

Грицак также рассказал, что СБУ установила и задержала исполнителей поджога храма в Запорожье и установила заказчика нападения.

«Заказчиком является Артем Тимченко, который в 2014 году выехал на оккупированную территорию, где скрывается от правоохранительных органов и тесно сотрудничает с так называемым „МГБ“ так называемой „ДНР“», — рассказал Грицак.

Он также продемонстрировал короткие записи разговоров между Тимченко и другим заказчиком преступлений Андреем Кузьменко.

СБУ, УПЦ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 18 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Об инфляционных рекордах

Правительство и Нацбанк отчитались, что в 2018 году инфляция была самой низкой за последние 5 лет – 9,8% декабрь 2018 к декабрю 2017. При этом забыли напомнить, что в 2015 году инфляция была самой высокой (43,3%) за последние 20 лет, т.е. с 1996 года (39,7%). При этой власти цены в 2015 году выросли на рекордную величину с момента введения гривны в 1996 году.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Должна ли цена на газ быть рыночной

Если монополистическое положение компании предоставило государство и при этом избавило от необходимости создавать все с нуля, за сравнительно небольшую цену, то соответственно это не обычная предпринимательская деятельность, где предприниматель может максимизировать свои прибыли.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Кого Мангер утянет на дно

Цинизм не в том, что «свои» не наказуемы. Гораздо хуже, что система сама предоставляет им логистику идеального избегания наказания даже за очевидные преступления. С другой стороны, правящая элита осознаёт, что общество все прекрасно понимает. А потому закусила удила и... продолжит совершенствовать беспредел. По сути, мы должны честно ответить себе - действительно ли мы хотим иметь здесь классическое «воровское государство», у которого «своим всё, а чужим закон»? Даже не так. Скорее, чужим сразу битой по голове.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016