СБУ заявила, что установила организатора провокаций против 20 храмов УПЦ

Организатором и автором плана провокаций в 20 культовых сооружениях УПЦ (МП) является бывший сотрудник СБУ, ныне один из руководителей «МГБ ДНР» Егор Соболев, который непосредственно согласовывал свои действия в Управления ФСБ России по Ростовской области, заявляет глава СБУ Василий Грицак.

«СБУ получен план так называемых оперативных мероприятий, подготовленный в так называемой МГБ „ДНР“, согласованный с кураторами в Ростовской области... 20 фактически объектов, которые планируется атаковать в Украине», — сказал Грицак на брифинге в Киеве в понедельник, демонстрируя оригинал этого плана, полученный благодаря оперативным возможностям спецслужбы.

Он уточнил, что эти планом предусматривается рассылка по фейковым аккаунтам сообщений якобы от имени патриотических сил с угрозами физической расправы в адрес УПЦ, Греко-католической церкви, еврейских религиозных общин в Украине.

Также, как отметил глава СБУ, якобы планировалось нанесение телесных повреждений представителям духовенства УПЦ (МП), к этим действиям планировалось попытаться привлечь реальных представителей патриотических движений и участников АТО.

«За каждую акцию по дестабилизации ситуации на религиозной основе были разработаны расценки. Автором этого плана является гражданин Украины, к сожалению, бывший сотрудник СБУ, а ныне один из руководителей так называемой МГБ „ДНР“ Егор Соболев», — рассказал глава украинской спецслужбы.

Этот человек был уволен из Донецкого УСБУ в 2014г по причине служебного несоответствия, в отношении него расследуется уже уголовное производство по факту госизмены.

Грицак заявил, что Соболев является автором плана, непосредственным организатором и человеком, который координировал свои действия с ФСБ.

Реализация этого плана, как отметил глава СБУ, была предотвращена.

Грицак также рассказал, что СБУ установила и задержала исполнителей поджога храма в Запорожье и установила заказчика нападения.

«Заказчиком является Артем Тимченко, который в 2014 году выехал на оккупированную территорию, где скрывается от правоохранительных органов и тесно сотрудничает с так называемым „МГБ“ так называемой „ДНР“», — рассказал Грицак.

Он также продемонстрировал короткие записи разговоров между Тимченко и другим заказчиком преступлений Андреем Кузьменко.