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Россия обошла Саудовскую Аравию по добыче нефти

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Россия обошла Саудовскую Аравию по добыче нефти

В декабре 2018 года Россия заняла второе место в мире по объему добычи нефти. Это следует из опубликованной статистики организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI).

В декабре 2018 года средний уровень добычи нефти в России составлял 10,738 млн барр. в день. В организации отметили, что это исторически самый высокий уровень добычи для России. В результате это позволило России обогнать Саудовскую Аравию, где уровень добычи, наоборот, опустился на 4,06%, до 10,643 млн барр. в день.

Таким образом, Россия вышла на второе место, уступая лишь Соединенным Штатам. В США в декабре в среднем добывалось 11,658 млн барр. в день. Добыча нефти в США также снизилась, на 0,3%. На четвертом месте по объемам добычи находится Ирак (4,365 млн барр.), на пятом — Канада (3,520 млн барр.).

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Данные по экспорту сырой нефти Россией за декабрь 2018 года в материалах организации отсутствуют. На первом месте по объему экспорта находится Саудовская Аравия (7,687 млн барр. в день), на втором — Ирак (4,143 млн барр). Вместе с тем в ноябре 2018 года Россия экспортировала 5,615 млн барр. в день. Если учесть эти данные, Россия занимает второе место и по объемам экспорта. Третье место в этом списке занимает Канада, четвертое — США (четвертое и пятое места с учетом данных по России за ноябрь).

В пятерку крупнейших импортеров нефти в декабре 2018 года вошли США, Южная Корея, Япония, Германия и Италия.

Россия, нефть
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