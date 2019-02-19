Нацбанк немного укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 19 февраля 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 6 копеек - до 27,1859 грн за доллар против 27,2479 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,7962 грн против 30,6811 грн накануне.