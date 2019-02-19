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Huawei обещает не нарушать законы Германии

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Huawei обещает не нарушать законы Германии

Компания Huawei не собирается нарушать немецкие законы. Об этом заявил глава немецкого подразделения фирмы Деннис Цзо в интервью, которое было опубликовано во вторник в газете Handelsblatt.

Отвечая на замечание издания, что в Германии и в других странах есть существенная обеспокоенность в связи с тем, что китайское правительство «может получить доступ к данным» покупателей продукции Huawei, он сказал: «Нет, это невозможно. И китайское правительство не принуждает нас к тому, чтобы делать что-то незаконное», — сказал он. По его словам, за 30 лет истории компания «ни разу не получала запрос ни от одного правительства» на сбор данных для дальнейшей передачи.

«Мы никогда не будем делать то, что запрещено в Германии», — добавил Деннис Цзо. Он отметил, что «безопасность сетей имеет абсолютный приоритет» для Huawei.

Ранее «Хандельсблат» со ссылкой на источники в Кабмине ФРГ сообщила, что Берлин не намерен отказываться от оборудования Huawei при внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G), но планирует существенно ужесточить стандарты и меры безопасности.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря прошлого года была задержана финдиректор компании Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В свою очередь польские власти 11 января задержали сотрудника корпорации Huawei по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

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Компания Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.

Huawei, ФРГ
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