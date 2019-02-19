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Ключевые кандидаты в президенты определились со своими советниками по международным вопросам

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В понедельник 25 февраля в Брюсселе состоится представление внешнеполитических советников ключевых кандидатов на пост президента Украины — Петра Порошенко, Анатолия Гриценко, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского, сообщает Европейская правда.

Они примут участие в дискуссии в рамках «Украинской лаборатории», организованной Офисом связи украинских аналитических центров в Брюсселе.

По утверждению организаторов, все четыре кандидата-лидера президентской гонки подтвердили участие своих советников по международным вопросам. Благодаря этому стало известно, кто является внешнеполитическим советником Владимира Зеленского.

На эту должность назначили харьковчанку Ирину Венедиктову, заведующую кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета имени Каразина. Информации о ее опыт в сфере международных вопросов найти не удалось. Известно, что она участвовала в конкурсе судей Верховного суда. Проверка тогда не нашла в ней признаков недоброчестности, но в то же время она не прошла конкурс по баллам.

Внешнеполитическим советником кампании действующего президента стал Ростислав Павленко, директор Национального института стратегических исследований. По информации «Европейской правды», действующий внешнеполитический советник президента Порошенко Константин Елисеев не участвует в кампании, чтобы избежать конфликта со статусом государственного служащего.

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От Юлии Тимошенко в Брюссель поедет ее многолетний советник Григорий Немыря. Позицию Анатолия Гриценко представит народный депутат Светлана Залищук, которая с недавних пор руководит международным направлением в его штабе.

Выборы-2019
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нацгосударстве и промполитке

Не надо спасать неспасаемое - национальное государство и его промышленную политику. Люди устали от национальных государств и их политики, которая практически всегда приводит к войне (правда, редкой в последнее время). Люди уже не хотят лишений, поэтому постоянно эмансипируются от государства, политиков, соотечественников и пр. Национальное государство умерло. И не надо гальванизировать его труп.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Об инфляционных рекордах

Правительство и Нацбанк отчитались, что в 2018 году инфляция была самой низкой за последние 5 лет – 9,8% декабрь 2018 к декабрю 2017. При этом забыли напомнить, что в 2015 году инфляция была самой высокой (43,3%) за последние 20 лет, т.е. с 1996 года (39,7%). При этой власти цены в 2015 году выросли на рекордную величину с момента введения гривны в 1996 году.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Должна ли цена на газ быть рыночной

Если монополистическое положение компании предоставило государство и при этом избавило от необходимости создавать все с нуля, за сравнительно небольшую цену, то соответственно это не обычная предпринимательская деятельность, где предприниматель может максимизировать свои прибыли.
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