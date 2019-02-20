Бюджет 2018 года не смогли выполнить из-за недобора основных налогов

Бюджет 2018 года не выполнен ни по доходам, ни по расходам. Об этом говорится в материале ЭП, подготовленном в рамках проекта Budget Watchdog.

По результатам 2018 года план по доходам Минфин выполнил на 98%. Причина — недобор основных налогов, который составил 18,5 млрд грн. За последние пять лет выполнить план удалось лишь в 2015 году.

В 2018 году Минфин не профинансировал 4,7% или 48,3 млрд грн расходов из запланированных 1034,1 млрд грн, бюджет выполнен на 95,3%.

В общем это самый высокий уровень невыполнения расходов за последние четыре года. Большим он был в кризисном 2014 году, когда государство не профинансировало 6,7% от запланированных расходов.

Весной тогдашний министр финансов Александр Данилюк даже допускал секвестр сметы. Правда, позже его преемник Оксана Маркарова эту перспективу опровергла.

В первом полугодии ряд расходов вообще не выполнялись или проводилась по минимуму. Летом, например, возникли задержки с выплатой пенсий.

В октябре удалось договориться о новой программе с МВФ, от которой зависели перспективы выхода Украины на внешние рынки, но выйти на полное выполнение бюджета все равно не удалось.