Бюджет 2018 года не смогли выполнить из-за недобора основных налогов

Бюджет 2018 года не выполнен ни по доходам, ни по расходам. Об этом говорится в материале ЭП, подготовленном в рамках проекта Budget Watchdog.
По результатам 2018 года план по доходам Минфин выполнил на 98%. Причина — недобор основных налогов, который составил 18,5 млрд грн. За последние пять лет выполнить план удалось лишь в 2015 году.
В 2018 году Минфин не профинансировал 4,7% или 48,3 млрд грн расходов из запланированных 1034,1 млрд грн, бюджет выполнен на 95,3%.
В общем это самый высокий уровень невыполнения расходов за последние четыре года. Большим он был в кризисном 2014 году, когда государство не профинансировало 6,7% от запланированных расходов.
Весной тогдашний министр финансов Александр Данилюк даже допускал секвестр сметы. Правда, позже его преемник Оксана Маркарова эту перспективу опровергла.
В первом полугодии ряд расходов вообще не выполнялись или проводилась по минимуму. Летом, например, возникли задержки с выплатой пенсий.
В октябре удалось договориться о новой программе с МВФ, от которой зависели перспективы выхода Украины на внешние рынки, но выйти на полное выполнение бюджета все равно не удалось.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016