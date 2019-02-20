Порошенко раздал награды участникам Майдана, активистам и своему спичрайтеру

Президент Украины Петр Порошенко в день памяти Героев Небесной Сотни подписал указ о присвоении государственных наград.

Согласно тексту указа, «за гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, выявленные во время Революции Достоинства, плодотворную общественную и волонтерскую деятельность» орденом «За мужество» III степени награждены 13 участников Революции Достоинства из разных регионов Украины, из них двое — Дмитрий Гончаренко и Николай Марков — посмертно.

Орденом «За заслуги» III степени награждены 8 человек, в том числе волонтеры Юрий Дудник и Илья Зелинский, гендиректор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни Игорь Пошивайло и координатор «Инициативной группы пострадавших/раненых на Майдане» Павел Сидоренко.

Ордена княгини Ольги III степени удостоены волонтер Зоя Кульменко и председатель правления общественной организации «Крым СОС» Тамила Ташева.

Внештатный советник главы государства Олег Медведев награжден знаком отличия президента Украины — Крестом Ивана Мазепы.