Янукович обратился к украинцам в годовщину событий на Майдане

Экс-президент Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с годовщиной смены власти в стране, в котором призвал «защитить Украину от последствий правления нынешней власти и положить конец ее антинародной политике».

«Я призываю все здравомыслящие и ответственные силы на Украине объединиться как внутри страны, так и за ее пределами для того, чтобы остановить эту власть, прекратить страдания украинского народа и завершить конфликт на Донбассе», — заявил бывший президент, которого цитируют российские СМИ.

Янукович подчеркнул необходимость «добиться примирения и восстановления мирной и процветающей Украины». «Отказ от идеологии ненависти и радикализма и прямые переговоры с народом Донбасса — первый и единственно правильный шаг к началу процесса национального примирения», — считает экс-президент.

События февраля 2014 года, по его словам, превратил мирную, стабильную и процветающую страну в руину. «Декорации из лжи и обмана рассыпались, и каждый смог сам убедиться, что прошедшие пять лет — самые черные годы в истории независимой Украины. Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС оказалось губительным для украинской экономики — оно принесло не „европейские зарплаты“, а лишь европейские тарифы, вдобавок к уничтожению промышленности Предприятия разорены, рынки сбыта утрачены, украинцы массово уезжают на заработки в другие страны, чтобы спасти себя от нищенского существования за чертой бедности», — перечислил Янукович проблемы, с которыми в результате пятилетнего правления новой власти столкнулась страна.

Бывший глава государства уверен, что события на Майдане «никогда не имели ничего общего с «мирным протестом». «Так называемые герои-революционеры были случайной бандой только на первый взгляд. Они имели четкий план захвата власти, ключевой частью которого были массовые убийства на Майдане», — подчеркнул он. В результате, «единожды благословив насилие над правоохранителями на Майдане, новая власть срослась с преступностью и сделала Украину опасной для жизни и бизнеса».

Янукович отмечает, что не снимает с себя ответственности за произошедшее, но при этом напоминает и об ответственности европейских лидеров за то, как развивались события в феврале 2014 года. «Я пытался найти мирное, политическое и цивилизованное решение. Я должен был найти способ прекратить беззаконные действия и провокации радикалов и вернуть ситуацию в мирное русло... К сожалению, я зря поверил представителям ЕС, гарантировавшим мирное урегулирование ситуации».

В результате произошедший на Украине «государственный переворот», по его словам, «потряс основы мирового и европейского порядка». «Это преступление запустило процесс братоубийственной войны, принесло горе, нищету и разруху украинцам. Ни о каком «достоинстве» речи не шло. Подло и жестоко власть принялась уничтожать каждого, кто не согласился с новыми «порядками», — подчеркнул он.

Отдельно Янукович оставился на личности действующего президента Петра Порошенко.

«Одним из тех, кто все эти пять лет активно поддерживал разжигание ненависти между украинцами и их уничтожение друг друга ради собственного политического выживания», был президент Петр Порошенко, добавляет Янукович. «На протяжении своего президентства он врал всем — украинскому народу, иностранным партнерам. Он врал о скором мире, об экономике, о будущем нашей страны. Он врал о себе и своих чувствах к украинцам, на камеры умываясь крокодиловыми слезами. Ради сиюминутной наживы Порошенко даже пошел на одно из самых страшных своих преступлений — посягнул на свободу вероисповедания и использовал вопросы веры для своей политической выгоды», — счмтает экс-президент, который также напомнил о приближающихся выборах главы страны.

«От их результатов зависят надежды Украины на мир и восстановление. Власть пойдет на все ради сохранения власти — на фальсификации и ложь, на подкуп и насилие. Но ее конец будет бесславен — народный украинский трибунал и трибунал в Гааге назовут все вещи своими именами», — уверен Янукович.