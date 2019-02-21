В ЕС одобрили директиву, влияющую на «Северный поток-2»

Комитет постоянных представителей государств ЕС (Coreper) одобрил поправки к Газовой директиве, сообщила пресс-служба Совета ЕС на своей странице в Twitter.
«Правила рынка газа ЕС будут применяться к трубопроводам, приходящим из третьих стран (к ним относится и „Северный поток-2“). Coreper только что одобрил соглашение между Советом ЕС и Европарламентом по Газовой директиве», — говорится в сообщении.
Речь идет о компромиссном варианте поправок. Они предусматривают ужесточение требований к новому проекту «Газпрома» и его европейских партнеров — «Северного потока-2», но к его блокировке не приведут.
О достигнутом компромиссе по поправкам к Газовой директиве стало известно в начале февраля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщала, что европейские страны достигли соглашения по вопросу о том, как регулировать российский газопровод «Северный поток-2». Детали компромисса тогда она не раскрыла, но AFP и Reuters отмечали, что переговоры о строительстве морских газопроводов c третьими странами и формат применения к таким проектам стандартов ЕС будут определяться тем государством, на территории которого находится пункт получения газа.
Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали компромиссный вариант поправок к Газовой директиве 13 февраля. Цель поправок к Газовой директиве — обеспечить, чтобы правила, регулирующие внутренний рынок ЕС, применялись к линиям транспортировки газа между государствами Союза и третьей страной, говорилось в сообщении пресс-службы Совета ЕС.
Теперь поправкам к Газовой директиве предстоит одобрение на уровне министров стран ЕС, а также в Европарламенте.
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