Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на четверг, 21 февраля 2019, укрепил официальный курс гривны на 9 копеек — до 27,0876 грн за доллар против 27,1733 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,7227 грн против 30,6895 грн накануне.