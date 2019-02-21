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В Австралии посадят миллиард деревьев для борьбы с парниковыми газами

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В Австралии посадят миллиард деревьев для борьбы с парниковыми газами

В Австралии решили высадить 1 млрд саженцев деревьев за следующие 30 лет. Ожидается, что это поможет стране достичь части целей Парижского соглашения по климату, к которому страна присоединилась в 2016 году. О начале масштабной акции объявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, опубликовавший соответствующее сообщение на своей странице в Twitter.

Экологи полагают, что такая крупная акция по озеленению континента поможет избавиться как минимум от 18 млн тонн парниковых газов уже к 2030 году. «Наше правительство объявляет о новой акции, в ходе которой мы создадим девять региональных лесных центров-хабов по всей стране. Для реализации плана по высадке новых деревьев уже предусмотрено дополнительное финансирование в объеме 20 млн австралийских долларов ($14,3 млн)», — указано в сообщении премьера.

Как ожидают в правительстве, новый проект по созданию «лесных хабов» по всей стране не только подарит континенту новые «зеленые легкие», но и создаст несколько тысяч рабочих мест, а также даст новый импульс развитию лесной отрасли, которая и сегодня приносит национальной экономике порядка 23 млрд австралийских долларов ($16,4 млрд).

Первый этап проекта уже начался, в его рамках на острове Тасмания был открыт лесной питомник, общей стоимостью 12,5 млн австралийских долларов ($8,9 млн). Новые лесные питомники появятся в течение года также в Новом Южном Уэльсе, Южной Австралии, Виктории и Западной Австралии. Следующие будут основаны в 2020 году.

На сегодняшний день Австралия производит порядка 500 млн тонн парниковых газов ежегодно. По мнению экологов, активное использования угля и его важность для энергосистемы страны являются главными препятствиями для существенного снижения выбросов. Угольная промышленность не только источник двух третей всей энергии, получаемой в стране, но и крупнейшая статья экспорта Австралии.

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Ожидается что существенное увеличение площади лесов на континенте (на конец 2018 года лишь 17% территории страны занимают леса) позволит сократить выбросы парниковых газов на 26-28% в год.

Австралия
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