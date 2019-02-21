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Порошенко заработал еще 15 миллионов

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Порошенко заработал еще 15 миллионов

Действующий президент Украины и кандидат на выборах 2019 Петр Порошенко задекларировал еще 15 млн гривень дохода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его декларацию.

По данным декларации, Порошенко указал еще 15 млн гривень дохода в виде дивидендов от своего инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал».

Напомним, ранее Порошенко за два месяца задекларировал более 1 млрд гривень. В частности, он указал 1,1 млрд гривень дохода в декларации на начало января 2019 года.

Основную сумму составили дивиденды Rothschild Trust Schweiz AG, которому Порошенко передал в управление свою компанию Roshen. Позже в феврале он внес в декларацию еще почти 27,5 млн гривень доходаот продажи облигаций внутреннего государственного займа и более 300 тыс. гривен инвестиционной прибыли пои погашении ОВГЗ.

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Отметим, Порошенко также указал дом в Киевской области, земельные участки, две квартиры в Киеве, квартиру в Виннице, базу отдыха «Лебедь» в Одесской области, а также произведения искусства, мебель, электронные устройства, часы, музыкальные инструменты, ювелирные изделия, одежду, элитные авто и ценные бумаги.

Петр Порошенко
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