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Зарубежные инвестиции Китая снизились на 15%

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Зарубежные инвестиции Китая снизились на 15%

Зарубежные инвестиции Китая в январе упали на 15%, поскольку регуляторы продолжали подавлять сделки, которые могли использоваться для маскировки спекуляций и оттока капитала, сообщает Reuters.

Прямые инвестиции нефинансовых компаний Китая за рубежом в январе составили $9,19 млрд по сравнению с $10,8 млрд годом ранее, свидетельствуют данные Министерства коммерции КНР.

Одной из причин снижения стали более строгие проверки безопасности иностранных инвестиций в некоторых странах, заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Кроме того, по его словам, в январе 2018 года в некоторых секторах, таких как горнодобывающая промышленность, наблюдался резкий скачок инвестиций.

«Если исключить горнодобывающий сектор, то объем зарубежных инвестиций в прошлом месяце вырос бы на 22,6%», — сказал он.

Отметим, что в августе 2017 года власти Китая ужесточили правила для иностранных инвестиций, указав, какие вложения считаются «правильными», а какие — нерациональными.

Новые правила запретили инвестиции в основные военные технологии и во все, что ставит под угрозу национальную безопасность, а также в сферу азартных игр и секс-индустрию. Кроме того, под ограничения попали зарубежные сделки с недвижимостью, отелями, спортивными клубами и киностудиями.

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В то же время поощряются инвестиции, связанные с масштабной инфраструктурной инициативой Пекина «Один пояс — один путь». В январе китайские инвесторы вложили $1,33 млрд в проекты, связанные с этой инициативой, что на 8,1% больше, чем годом ранее.

инвестиции, Китай
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