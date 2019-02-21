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США пригрозили свернуть сотрудничество со странами, которые используют системы Huawei

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США пригрозили свернуть сотрудничество со странами, которые используют системы Huawei

Государственный секретарь США Майк Помпео в четверг предупредил, что Соединенные Штаты не смогут сотрудничать или обмениваться информацией со странами, которые используют системы китайской компании Huawei Technologies, ссылаясь на угрозу безопасности. Об этом пишет Reuters.

В интервью Fox Business Помпео сказал, что страны Европы и другие должны понять риски внедрения телекоммуникационного оборудования компании Huawei, и, когда это произойдет, они в конечном итоге откажутся использовать системы компании.

Ряд государств, в частности США, Канада, Австралия, Япония, Чехия, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE (Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги) из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне.

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Техника Huawei якобы имеет «черные двери», которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает. В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы «для получения наших секретов».

Источник

США, Huawei
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