США пригрозили свернуть сотрудничество со странами, которые используют системы Huawei

Государственный секретарь США Майк Помпео в четверг предупредил, что Соединенные Штаты не смогут сотрудничать или обмениваться информацией со странами, которые используют системы китайской компании Huawei Technologies, ссылаясь на угрозу безопасности. Об этом пишет Reuters.
В интервью Fox Business Помпео сказал, что страны Европы и другие должны понять риски внедрения телекоммуникационного оборудования компании Huawei, и, когда это произойдет, они в конечном итоге откажутся использовать системы компании.
Ряд государств, в частности США, Канада, Австралия, Япония, Чехия, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE (Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги) из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне.
Техника Huawei якобы имеет «черные двери», которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает. В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы «для получения наших секретов».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016