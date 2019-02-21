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РФ обвинила Украину в подготовке провокации в Керченском проливе

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РФ обвинила Украину в подготовке провокации в Керченском проливе

Украинские власти якобы готовят провокацию в Керченском проливе и пытаются привлечь к ней страны НАТО. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«Сейчас они готовят очередной прорыв с нарушением правил прохождения этой сложной акватории, — сказал Лавров, которого цитируют российские СМИ. — Сейчас они готовят незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов. Причем, как мне сказали, опрашивают страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив».

«Если такой провокатор не получает по рукам, то я вообще не понимаю, как он еще пользуется каким-то рукопожатным отношением в западном мире», — добавил российский министр.

Источник данной информации Лавров не назвал.

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Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины были захвачены силой при следовании из Черного в Азовское море. Корабли были доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением судов арестованы по обвинению в «незаконном пересечении госграницы РФ».

Керченский пролив, отношения с Россией
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