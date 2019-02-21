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Лидеры молдавской оппозиции накануне выборов заявили, что их отравили ртутью

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Лидеры блока ACUM Майя Санду и Андрей Нэстасе подозревают, что власть отравила их тяжелыми металлами. На пресс-коференции 21 февраля они сообщили, что стали «мишенью для атак власти, которая хочет их смерти», сообщает молдавское издание NewsMaker.

Лидеры партий «Действие и солидарность» (PAS) и «Платформа Достоинство и правда» (DA) Майя Санду и Андрей Нэстасе рассказали журналистам, что обратились к врачам из-за проблем со здоровьем. Анализы обоих показали отравления тяжелыми металлами, в том числе ртутью.

«Я прошла лечение, и уровень тяжелых металлов в крови снизился. Но через некоторое время новые анализы показали, что он снова вырос. Врачи, с которыми я консультировалась, говорят, что естественным путем так отравиться невозможно. То же самое произошло с Андреем Нэстасе. У нас возникли подозрения, учитывая нападки власти и то, как она поступает с теми, кто с ней борется », - рассказала Майя Санду.

Нэстасе поддержал коллегу, отметив, они стали мишенями для атак власти, «которая желает нашей смерти». Нэстасе заявил, что его, Санду и других коллег отравили, в том числе ртутью.

Правящая Демократическая партия связала обвинения в адрес власти с приближением выборов. «Осталось всего несколько дней, и поэтому в наш адрес посыпались различные обвинения, очевидно, необоснованные», — сказал пресс-секретарь демократов Виталий Гамурарь в комментарии ProTV.

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24 февраля в Молдове впервые пройдут парламентские выборы по новой избирательной системе: половина парламента будет избрана по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

Опросы общественного мнения предполагают, что ни одна партия не получит абсолютного большинства, что вызовет многомесячные переговоры о коалиции или новые выборы.

Молдова
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Четверг, 21 февраля 2019
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