В УПЦ не видят оснований для смены названия

Отказ сменить название согласно закону, который обязывает Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в названии указать связь с Русской православной церковью, не приведет к ликвидации церкви, считает глава Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.
При этом он заверил, что у Министерства культуры Украины нет оснований принудительно переименовать эту религиозную организацию. «На сегодня отсутствуют какие-либо законные основания, чтобы Украинская православная церковь сменила свое название, а также чтобы Министерство культуры сменило название Украинской православной церкви», — сказал Бахов на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
По его информации, в настоящее время в Минкульте проводят консультации, каким образом можно переименовать УПЦ. «Но закон не позволяет сделать это в принудительном порядке. Заключительные и переходные положения этого закона указывают, что если религиозные организации не перерегистрировали название или не подали документы на изменение названия, их устав теряет силу в части названия этой религиозной организации», — сказал глава Синодального отдела.
Вместе с тем Бахов подчеркнул, что в случае, если название не будет изменено, это не станет основанием для ликвидации религиозной организации, она продолжит существовать как юридическое лицо.
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