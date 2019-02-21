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Finacial Times выяснила, как бизнес обходит антииранские санкции США

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Finacial Times выяснила, как бизнес обходит антииранские санкции США

Иранские предприниматели используют для обхода американских санкций различные «креативные» способы, пишет Finacial Times.

В частности, они заключают соглашения с банками-контрагентами в третьих странах, таких как Турция и Китай, или открывают офисы в других государствах. Эти офисы занимаются реимпортом иранских товаров в Европу, а для оплаты сделок используют местную валюту. Некоторые из предпринимателей для расчетов используют алмазы. Также бизнесмены занимаются взаимообменами товаров.

Один из иранских предпринимателей, с которым общался корреспондент FT, рассказал, что для сделок с Бразилией он прибегал к услугам брокеров: через российский банк он перевел деньги сначала в банк в Европе, а затем в банк в Бразилии. По словам предпринимателя, он был вынужден на треть сократить штат своей компании из-за роста издержек.

Итальянская семейная компания Gianluca, поставляющая в Иран инструменты для лесозаготовки уже в течение 10 лет, после возобновления санкций не может пользоваться для доставки товаров международными транспортными компаниями, такими как UPS и DHL, из-за чего провозит инструменты в багаже летающих в Иран сотрудников, а денежные транзакции осуществляет через посредников в Турции.

Тем не менее, компания намерена инвестировать в строительство завода по изготовлению инструментов на территории Ирана €300 млн. «Иран для нас важнее, чем в США, поэтому нам все равно», — объясняет владелец компании FT. По его словам, на долю Ирана приходится €500 тыс. из €4 млн оборота компании. «В Италии от 50 до 60 компаний производят такие инструменты. В Иране — ноль», — рассказал он изданию.

Однако многие европейские компании уходят из Ирана, так как не готовы вести бизнес с местными предприятиями напрямую, или передают бизнес иранским партнерам.

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Напомним, что Вашингтон возобновил санкции против Ирана в августе 2018 года. Президент США Дональд Трамп объяснил этот шаг тем, что Тегеран не выполняет условия «ядерной сделки», заключенной в 2015 между при участии США, России, Великобритании, Германии, Франции и Китая, и продолжает развивать свой ядерный потенциал.

Санкции США предусматривают ограничения на торговлю иранской нефтью, долларовые операции, покупку госдолга и золота. А те страны и компании, которые ведут бизнес с Ираном, рискуют оказаться под ограничениями со стороны США.

Европейские страны санкционный режим США не поддержали. Брюссель начал создать специальный механизм для взаиморасчетов с Ираном, который позволит продолжить торговлю между ЕС и Тегераном без риска оказаться под санкциями.

США, Иран, санкции
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Четверг, 21 февраля 2019
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